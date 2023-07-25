В Одесской области планируют переименовать город Южный

Его могут назвать Ольвия, Новая Сычавка, Тилигул, Аджалик, Южное или Аненталь

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Власти города Южный в Одесской области в рамках кампании по дерусификации собираются дать ему новое название. Как сообщило украинское издание "Вести", один из вариантов переименования - Ольвия.

По его информации, уже состоялось два заседания специальной рабочей группы по переименованию города. Она будет собирать предложения от местных жителей до 10 сентября. Среди вариантов названий также рассматриваются Новая Сычавка, Тилигул, Аджалик, Южное, Аненталь.

Город Южный Одесской области начал строиться на правом берегу Сычавского пруда в декабре 1976 года по распоряжению Совмина СССР. В период строительства ему было дано рабочее название Новая Сычавка. Нынешнее наименование он получил в 1978 году, когда был образован Южненский поселковый совет. Статус города ему присвоен в 1993 году.

На Украине в 2016 году в рамках декоммунизации порт Октябрьск в городе Николаеве уже переименовали в Ольвию. Кроме того, на территории современного села Парутино Николаевской области в античности существовал одноименный древнегреческий город.

Переименования улиц и борьбу с советскими и российскими памятниками на Украине начали в 2015 году после принятия закона о так называемой декоммунизации. К началу 2022 года власти снесли свыше 2,5 тыс. монументов, изменили названия более чем 900 населенных пунктов и около 50 тыс. улиц. В 2022 году в стране поднялась новая волна борьбы со всем, что напоминает о российской и советской истории и культуре. Министерство культуры Украины сообщило, что тогда было изменено 9 859 географических названий и демонтировано 145 памятников, связанных с Россией.