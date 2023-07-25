Во Львовской области демонтировали два памятника советским солдатам

Монументы снесли в Погорцах и Сусолове

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Два памятника советским солдатам демонтированы во Львовской области на западе Украины. Соответствующие сообщения, сопровождаемые кадрами сноса монументов, опубликованы в Telegram-канале "Деколонизация. Украина".

По данным его авторов, памятники снесли в населенных пунктах Погорцы и Сусолов.

За прошлую неделю в области убрали 23 аналогичных монумента. Львовская областная военная администрация 17 июля сообщила, что в течение 2 недель был снесен 21 советский памятник. Согласно ее информации, всего с начала этого года во Львовской области снесли 123 памятника. Глава областной администрации Максим Козицкий 1 июля заявил, что власти региона намерены избавиться от всех памятников советской эпохи до конца текущего года.

Борьбу с советскими и российскими памятниками на Украине начали в 2015 году после принятия закона о так называемой декоммунизации. К началу 2022 года власти снесли свыше 2,5 тыс. монументов, изменили названия более 900 населенных пунктов и около 50 тыс. улиц. В 2022 году в стране поднялась новая волна борьбы со всем, что напоминает о российской и советской истории и культуре. Министерство культуры заявило, что тогда было изменено 9 859 географических названий и демонтировано 145 памятников, связанных с Россией.