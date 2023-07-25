Глава Минюста Германии раскритиковал судебную реформу в Израиле

Марко Бушман подчеркнул, что "разделение властей и независимая судебная система - это фундаментальные ценности либеральной демократии, которые разделяют ФРГ и Израиль, и которые необходимо защищать"

БЕРЛИН, 25 июля. /ТАСС/. Министр юстиции и защиты прав потребителей ФРГ Марко Бушман подверг резкой критике судебную реформу в Израиле, которая вызвала жаркие дискуссии и массовые протесты в еврейском государстве.

"Хорошие друзья всегда должны говорить друг другу правду. Правда в том, что Израиль всегда был маяком демократии и верховенства закона на Ближнем Востоке. Многие друзья Израиля обеспокоены тем, что этот свет не обязательно будет сиять ярче", - заявил Бушман журналу Der Spiegel. Министр подчеркнул, что "разделение властей и независимая судебная система - это фундаментальные ценности либеральной демократии, которые разделяют Германия и Израиль, и которые необходимо защищать". Глава Минюста ФРГ, как пишет издание, разъяснил эту позицию своему израильскому коллеге несколько дней назад.

Другие германские политики тоже обеспокоены ситуацией вокруг судебной реформы в Израиле. В частности, Бенджамин Штрассер (Свободная демократическая партия Германии) заявил, что "его все больше тревожит развитие событий вокруг планируемой судебной реформы". "Независимая судебная система является важнейшей опорой демократического правового государства. Ее ослабление также препятствует самостоятельному контролю власти и принятию государственных решений большинством", - сказал политик. Депутат фракции Социал-демократической партии Германии Габриэла Хайнрих заявила, что "судебная реформа - это серьезное нападение на демократию в Израиле со стороны собственной страны".

В понедельник Кнессет (парламент) одобрил в окончательном чтении закон о так называемом принципе разумности, являющемся одним из ключевых и самых спорных элементов судебной реформы. Он подразумевает ограничение полномочий Верховного суда Израиля в части пересмотра решений правительства. Парламентская оппозиция при этом бойкотировала голосование, а по его итогам заявила о намерении обжаловать документ в Высшем суде справедливости.

Еще до голосования 150 частных израильских компаний объявили о временном прекращении работы в знак протеста против политики правящей коалиции. Вскоре после голосования председатель Всеобщей федерации труда Израиля "Гистадрут" Арнон Бар-Давид допустил возможность начала в стране всеобщей забастовки.