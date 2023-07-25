ООН считает, что подготовленные законы не приведут к успешному проведению выборов в Ливии

КАИР, 25 июля. /ТАСС/. Выработанные Палатой представителей (парламентом) и Высшим государственным советом (ВГС) Ливии законодательные акты не приведут к проведению успешных парламентских и президентских выборов в стране. Такое мнение высказал глава миссии Организации Объединенных Наций по поддержке в Ливии (UNSMIL), специальный представитель генерального секретаря ООН Абдулай Батили.

"Усилия объединенного комитета "6+6", сформированного парламентом и ВГС для подготовки конституционной платформы для предстоящих выборов, являются важным шагом, однако представленные комитетом законы в их нынешнем виде не смогут обеспечить успешное проведение парламентских и президентских выборов", - заявил Батили, слова которого привел ливийский новостной портал Afrigatenews. Спецпредставитель генсека ООН полагает, что "необходимо дополнительно поработать, чтобы устранить юридические и технические пробелы, которые были выявлены Высшей избирательной комиссией Ливии".

Батили предложил основным политическим силам Ливии "достичь полного урегулирования имеющихся разногласий политическими методами", указав на "опасность сохранения нынешней тупиковой ситуации". При этом глава миссии ООН порекомендовал всем [ливийским сторонам] "извлечь уроки из нынешней ситуации в Судане", где уже четвертый месяц продолжается вооруженное противостояние между конфликтующими силами.

Выступая в городе Бенгази, расположенном в восточном регионе Ливии, Батили заметил, что разногласия политиков "не должны влиять на работу совместного военного комитета "5+5", добавив, что "укрепление доверия между военными имеет важное значение для политического процесса и создания условий для проведения прозрачных выборов". Он указал на особую "важность военных структур как ключевого фактора, гарантирующего мир и стабильность в Ливии".

Заявления главы миссии ООН неоднократно вызывали недоумение как парламента, так и ВГС Ливии. Палата представителей, комментируя высказывания и инициативы Батили, несколько раз заявляла, что не приемлет "иностранного и международного вмешательства во внутренние дела Ливии".

В настоящее время в Ливии фактически существуют два правительства: кабмин на востоке страны, который сформирован парламентом, и Правительство национального единства под руководством Абдель Хамида Дбейбы со штаб-квартирой в Триполи. 22 июня прошлого года истек установленный ООН по итогам женевских договоренностей срок переходного периода, к концу которого в Ливии должны были появиться избранные президент и парламент. Выборы, намеченные на декабрь 2021 года, отменили из-за отсутствия необходимой конституционной основы.