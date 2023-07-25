Глава МИД Дании в разговоре с иракским коллегой осудил сожжение Корана

Ларс Лёкке Расмуссен подчеркнул, что все протесты должны оставаться мирными

СТОКГОЛЬМ, 25 июля. /ТАСС/. Глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен в ходе телефонного разговора со своим иракским коллегой Фуадом Хуссейном вновь осудил новые акции с сожжением Корана в королевстве.

"Только что провел конструктивный телефонный разговор с Фуадом Хуссейном о наших тесных двусторонних отношениях и недавнем сожжении Корана. Повторил, что Дания осуждает эти постыдные действия, совершенные несколькими людьми. Подчеркнул, что все протесты должны оставаться мирными", - заявил глава МИД, чьи слова приводит ведомство в Twitter.

Пять протестующих во вторник сожгли Коран перед посольством Египта в Копенгагене, передавало агентство Reuters. Это третья подобная акция праворадикальной группы "Датские патриоты". Предыдущие прошли 21 и 24 июля.

МИД королевства в связи с этим ранее заявил, что уничтожение священных книг и религиозных символов - постыдный акт, достойный осуждения. Ведомство напомнило, что в королевстве свобода вероисповедания и многие подданные исповедуют ислам. При этом оно указало на "необходимость уважать свободу выражения мнений и свободу собраний".