Действующий посол Германии покинет Россию в конце недели после четырех лет в должности

В МИД РФ ранее сообщили, что Россия дала согласие на назначение Александера Ламбсдорфа послом ФРГ в Москве

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Посол Германии в РФ Геза Андреас фон Гайр заявил, что покидает Москву после четырех лет в этой должности в связи с окончанием командировки.

"Через несколько дней я покину Москву после четырех лет работы здесь. Это были совершенно необычные четыре года. Они были увлекательными, разочаровывающими, счастливыми и печальными. Но никогда не были скучными", - сказал посол на приеме по случаю своего отъезда из Москвы.

Он также поблагодарил всех сотрудников посольства, с которыми ему довелось работать в России. "Я ухожу с большим уважением к тому, что удалось за эти четыре года сделать моему коллективу", - добавил посол.

21 июня 2023 года в МИД РФ сообщили, что Россия дала согласие на назначение Александера Ламбсдорфа послом ФРГ в Москве. В российском дипведомстве указали, что в ближайшее время он получит визу и сможет приступить к обязанностям. Фон Гайр прибыл в Москву в 2019 году.