В ООН выступили за прекращение милитаризации сирийских территорий на фоне инцидента с БПЛА

Замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон Олег Гуринов ранее сообщил, что в Сирии зафиксировали опасное сближение беспилотника MQ-9 коалиции, которую возглавляют США, с российскими самолетами

ООН, 25 июля. /ТАСС/. ООН выступает за прекращение дальнейшей милитаризации сирийских территорий. Об этом заявил на брифинге заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак, комментируя инцидент с опасным сближением в небе над Сирией американского беспилотного летательного аппарата MQ-9 с российскими самолетами.

"Мы хотим, чтобы милитаризация регионов в Сирии и близлежащих территорий была прекращена, - сказал он в ответ на соответствующий вопрос. - Мы хотим устойчивого мира в Сирии".

Ранее замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов сообщил, что в Сирии в районе Эль-Баб зафиксировали опасное сближение беспилотника MQ-9 коалиции, которую возглавляют США, с российскими самолетами. По словам замруководителя центра, российские летчики фиксировали воздействие системами наведения, что привело к автоматическому срабатыванию бортовых комплексов обороны. В свою очередь в Центральном командовании Вооруженных сил США заявили, что российский истребитель якобы пролетел в опасной близости от беспилотника и, выпустив тепловые ловушки, нанес тому повреждения.