Украинский суд арестовал на два месяца экс-военкома Одесской области

Евгению Борисову предъявили обвинения в незаконном обогащении и умышленном уклонении от несения службы

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Печерский районный суд Киева арестовал бывшего военкома Одесской области Евгения Борисова на 60 дней с возможностью внесения залога в размере 150 млн гривен ($4,1 млн). Об этом сообщило украинское издание "Страна".

По его данным, прокуратура ходатайствовала об отказе обвиняемому в залоге. Сам Борисов просил оставить его на свободе, ссылаясь на болезнь. После оглашения вердикта экс-военком заявил, что намерен подать апелляцию, поскольку у него отсутствует необходимая для залога сумма.

24 июля экс-глава Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки был задержан в украинской столице. Двумя днями ранее следователи Государственного бюро расследований предъявили Борисову обвинения в незаконном обогащении и умышленном уклонении от несения службы. По данным следствия, в период действия военного положения члены семьи военкома по его поручению приобрели автомобили премиум-класса и недвижимость в Испании на общую сумму около $4 млн. При этом общий официальный доход семьи Борисова не покрывает такие расходы. Также отмечалось, что в декабре прошлого года он вместе с семьей находился за границей, не имея на это разрешения.

Первым о предъявлении обвинения бывшему военкому сообщил президент Украины Владимир Зеленский, по распоряжению которого Борисов был уволен с должности еще 23 июня. Украинский лидер также напомнил, что в стране идет проверка территориальных центров комплектования.