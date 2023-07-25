25 июля, 17:07,
обновлено 25 июля, 17:40
Военная операция на Украине

США выделяют Украине военную помощь на $400 млн

AP Photo/ Jose Luis Magana
Госсекретарь США Энтони Блинкен
© AP Photo/ Jose Luis Magana

Этот пакет военной помощи Киеву от США стал 43-м, сообщил американский госсекретарь Энтони Блинкен

ВАШИНГТОН, 25 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты выделяют Украине пакет военной помощи на $400 млн, в который войдут в том числе боеприпасы для противовоздушной обороны, бронетехника и средства противотанковой борьбы. Об этом во вторник сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

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"В соответствии с полномочиями, переданными мне президентом [США Джо] Байденом, я объявляю о 43-м выделении военной помощи Украине", - говорится в заявлении Блинкена.

Госдепартамент уточнил, что в пакет войдут боеприпасы для зенитных ракетных комплексов малой и средней дальности NASAMS, ракетных систем залпового огня HIMARS и ЗРК Patriot, 32 БТР Stryker, ПТРК Javelin и TOW, авиационные ракеты Hydra-70, разведывательные беспилотники Hornet и более 28 млн патронов.

По данным Пентагона, всего администрация Байдена предоставила Киеву военную помощь более чем на $43,7 млрд. 

Теги:
УкраинаСШАБлинкен, ЭнтониВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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