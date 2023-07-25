25 июля, 17:20
Военная операция на Украине

Вучич заявил, что армия Сербии повышает свою эффективность, изучая украинский конфликт

Сербский лидер заявил о планах увеличить инвестиции в БПЛА

БЕЛГРАД, 25 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Сербии становятся эффективнее и повышают свою боеготовность за счет детального изучения конфликта на Украине. Об этом президент Сербии Александар Вучич заявил в ходе пресс-конференции на полигоне "Пасулянске ливаде" по итогам состоявшихся стрельб.

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"Наш генеральный штаб каждый день следит за событиями на Украине, мы многому учимся на их опыте и [становится] очевидна огромная важность применения реактивной артиллерии, - подчеркнул Вучич. - Мы должны быть сдерживающим фактором для любого, кто хотел бы совершить агрессию против нашей страны. Наши инвестиции в армию огромны".

"Мы будем инвестировать в БПЛА еще больше. Ожидаем прибытия первой партии дронов-камикадзе уже до конца этого года, которые мы заказали и оплатили", - отметил президент, добавив, что Сербия также продолжит финансировать и собственное производство беспилотников - как разведывательных, так и способных нести тяжелые боеприпасы.

Президент Сербии заявлял ранее, что до конца года Белград ожидает поступления "от нескольких сотен до тысячи дронов-камикадзе, которые заказаны на Ближнем Востоке", подчеркивая, что это делается "для сдерживания потенциального агрессора". 

Теги:
УкраинаРоссияСербияВучич, АлександарВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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