Эрдоган: вопрос Палестины может быть решен при признании сосуществования двух государств

Турецкий лидер пообещал продолжить поддерживать палестинцев

СТАМБУЛ, 25 июля. /ТАСС/. Урегулирование палестино-израильского конфликта возможно на основе признания факта сосуществования двух независимых государств. Об этом сообщил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в Анкаре после переговоров с лидером Палестины Махмудом Аббасом.

"Путь к справедливому и прочному миру в регионе лежит через признание видения сосуществования двух государств", - сказал Эрдоган. "Мы оказывали сильную поддержку делу Палестины и продолжим ее. Турция продолжит проявлять солидарность с народом Палестины", - добавил он.

По словам президента, в Анкаре исходят из того, что столицей Палестины на основе параметров ООН и в рамках границ 1967 года является Иерусалим. Турция считает неприемлемыми попытки пересмотра статуса Иерусалима и мечети Аль-Акса, добавил Эрдоган.

По мнению турецкого президента, в урегулировании палестино-израильского конфликта должны активно участвовать ООН и международное сообщество.

Лидер Палестины находится в Турции с официальным визитом. На переговорах стороны обсудили двусторонние отношения и региональные вопросы.