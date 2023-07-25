Асад заявил, что твердая позиция России способствует формированию многополярного мира

Президент Сирии указал, что "США и страны Запада преднамеренно спровоцировали глобальную нестабильность и экономический кризис для подрыва позиций РФ"

БЕЙРУТ, 25 июля. /ТАСС/. Принципиальная политика России по отношению к Западу способствует формированию многополярного мира, к которому стремятся все страны, придерживающиеся международного права. Об этом, как передало агентство SANA, заявил сирийский президент Башар Асад, который принял в Дамаске спецпредставителя президента РФ по сирийскому урегулированию Александра Лаврентьева.

"Твердая и принципиальная политика России по отношению к США и Западу является одним из основных факторов, способствующих рождению многополярного мира, к которому стремятся все страны и народы, придерживающиеся международного права и отстаивающие свой суверенитет и национальные интересы". - подчеркнул Асад.

Президент Сирии указал, что "США и страны Запада преднамеренно спровоцировали глобальную нестабильность и экономический кризис для подрыва позиций РФ". По его словам, "американцы и Евросоюз использовали киевский режим как инструмент своей антироссийской политики". "Однако сейчас последствия этого кризиса все более сказываются на социально-экономическом положении в самих европейских государствах", - отметил он.