Министры обороны Израиля и США обсудили ситуацию в регионе и готовность израильской армии

Йоав Галант заверил Ллойда Остина в том, что "Израиль - это сильная демократия, которая останется таковой в будущем"

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 июля. /ТАСС/. Глава Минобороны Израиля Йоав Галант и шеф Пентагона Ллойд Остин провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили обстановку в регионе и боеготовность израильских войск в контексте разгоревшихся в стране споров из-за судебной реформы. Об этом сообщила пресс-служба оборонного ведомства еврейского государства.

По ее информации, министры "обсуждали региональные проблемы и важность оперативной готовности Армии обороны Израиля". "Министр Галант подчеркнул, что в дополнение к защите Государства Израиль его текущими приоритетами являются обеспечение единства в рядах Армии обороны Израиля и поддержание боеготовности и потенциала войск перед лицом целого ряда вызовов в сфере безопасности", - говорится в заявлении.

В ходе разговора израильский министр заверил своего собеседника в том, что "Израиль - это сильная демократия, которая останется таковой в будущем". "Стороны также обсудили действия Армии обороны Израиля в Дженине (город на Западном берегу реки Иордан - прим. ТАСС). Министр Галант подчеркнул, что осуществление палестинской администрацией деятельности на территориях, находящихся в ее зоне ответственности, отвечает интересам Израиля в области безопасности. Вместе с тем он подчеркнул, что Армия обороны Израиля будет действовать так, как требуется, чтобы защищать израильских граждан", - добавили в министерстве.