Вооруженные силы Тайваня провели учения по отражению высадки десанта

Кроме того, части ПВО провели учения по отражению ракетного удара противника

ГОНКОНГ, 25 июля. /ТАСС/. Военнослужащие Тайваня в ходе маневров "Ханьгуан" провели операцию по уничтожению десанта условного противника на пляже Бали в порту города Синьбэй. Об этом сообщило Центральное информационное агентство острова.

Отмечается, что до учений 53-е соединение инженерных войск построило на побережье траншеи, долговременные огневые точки и другие укрепления, а также установило в вероятных местах высадки десанта противопехотные заграждения, противотанковые ежи и надолбы.

В 2023 году к этим задачам привлекались формирования резервистов. Кроме того, на побережье были подготовлены укрепленные позиции для тяжелой техники, в том числе танков M60A3.

В тот же день были проведены учения по перемещению штаба ВВС в районе Чаньчушань в Тайбэе в запасной командный пункт. Новое место расположения командного центра не разглашалось, однако источники агентства в вооруженных силах указали, что ВВС располагает по меньшей мере тремя запасными командными пунктами на севере, востоке и юге острова.

Также во вторник 99-я бригада морской пехоты провела учения по уничтожению диверсионно-разведывательной группы противника и защите критической инфраструктуры города Гаосюн - он является одним из главных портов Тайваня. К этим задачам также привлекалась полиция и противопожарная служба.

Части ПВО провели учения по отражению ракетного удара противника. В их ходе зенитные ракетные комплексы Hsiung Feng, Patriot PAC-2, и Tien Kung (английское название Sky Bow) выдвинулись с мест постоянной дислокации и заняли тактические позиции в разных районах острова.

Учения

Масштабные ежегодные учения "Ханьгуан-39" начались на Тайване в понедельник. Тайваньские военные будут отрабатывать противодействие высадке десанта и прорыв морской блокады. В этом году легенда маневров предусматривает отражение атаки условного противника на побережье острова, ключевые аэропорты Тайваня, а также ведение боевых действий в условиях городской застройки. Одновременно проводятся мобилизационные учения с привлечением резервистов "Тунсинь-33", а с 24 по 27 июля проходят учения сил гражданской обороны "Ваньань-46", в ходе которых гражданское население должно укрыться в бомбоубежищах от воздушных ударов условного противника.

Маневры "Ханьгуан" проводятся ежегодно с 1984 года. В них принимают участие все виды вооруженных сил. С 15 по 19 мая на Тайване прошла командно-штабная фаза учений "Ханьгуан-39", сценарий которой предусматривал компьютерное моделирование отражения полномасштабного вторжения на остров. Второй этап учений с боевыми стрельбами проводится с 24 по 28 июля.