Байден выдвинул советника Госдепа на пост замминистра обороны

Кроме того, на пост национального директора по кибербезопасности выдвинули Хэрри Кокера

ВАШИНГТОН, 25 июля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден принял решение выдвинуть на должность заместителя американского министра обороны по политическим делам Дерека Шолле, а на пост национального директора по кибербезопасности - Хэрри Кокера. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Белого дома.

Шолле является советником Госдепартамента США, Кокер работает в частном секторе.

До этого Кокер более 40 лет находился на госслужбе. В 2017-2019 годах он был исполнительным директором Агентства национальной безопасности США, которое занимается радиоэлектронной разведкой. В прошлом Кокер служил в ВМС США, работал в Центральном разведывательном управлении.

Шолле в прошлом занимал ответственные должности в Совете национальной безопасности США и Пентагоне. Пост замминистра обороны по политическим делам - третий по значимости в Пентагоне. Эта должность становится вакантной в связи с уходом в отставку с нее Колина Кола.

Оба новых кадровых назначения Байдена подлежат утверждению Сенатом Конгресса США.