Госдеп отказался анонсировать ответ на инцидент с американским беспилотником в Сирии

Замруководителя пресс-службы ведомства Ведант Пател отметил, что США "призывают российские силы в Сирии немедленно прекратить безрассудное и угрожающее поведение, которое может привести к человеческим жертвам"

ВАШИНГТОН, 25 июля. /ТАСС/. Госдепартамент США не готов говорить о возможных ответных мерах Вашингтона на инцидент с опасным сближением в небе над Сирией американского беспилотного летательного аппарата MQ-9 с российскими самолетами. Об этом заявил на брифинге заместитель руководителя пресс-службы ведомства Ведант Пател.

"Я, определенно, не собираюсь анонсировать какие-либо действия или последствия", - сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

Пател добавил, что США "призывают российские силы в Сирии немедленно прекратить безрассудное и угрожающее поведение, которое может привести к человеческим жертвам".

Представитель американского внешнеполитического ведомства также не стал отвечать на вопрос - собираются ли военные США бессрочно оставаться на территории Сирии. Ранее во вторник в ООН призвали прекратить милитаризацию сирийских территорий. "Суть заключается в том, что мы продолжаем предпринимать усилия по ослаблению позиций ИГ (запрещенная в РФ террористическая группировка "Исламское государство" - прим. ТАСС) в регионе, это остается нашим приоритетом", - сказал Пател.

Ранее замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов сообщил, что в Сирии в районе Эль-Баб зафиксировали опасное сближение беспилотника MQ-9 коалиции, которую возглавляют США, с российскими самолетами. По словам замруководителя центра, российские летчики фиксировали воздействие системами наведения, что привело к автоматическому срабатыванию бортовых комплексов обороны. В свою очередь в Центральном командовании Вооруженных сил США заявили, что российский истребитель якобы пролетел в опасной близости от беспилотника и, выпустив тепловые ловушки, нанес тому повреждения.