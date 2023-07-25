Додон заявил, что победе "Шор" на выборах в Гагаузии способствовало руководство Молдавии

Экс-глава республики заявил, что действующий президент Майя Санду не должна искать виноватых и указал на "маски-шоу в разгар избирательной кампании и давление на ЦИК в день второго тура"

КИШИНЕВ, 25 июля. /ТАСС/. Победа на выборах в Гагаузии представителя запрещенной Конституционным судом Молдавии оппозиционной партии "Шор" является результатом политики, которую проводит президент Майя Санду и ее правящая Партия действия и солидарности. Об этом заявил бывший президент Молдавии, лидер Партии социалистов Республики Молдова Игорь Додон, комментируя конфликт между руководством страны и избранной в мае новой главой Гагаузии - Евгенией Гуцул.

"Майя Санду не должна искать виноватых. Она сама сделала Илана Шора (лидер партии "Шор" - прим. ТАСС) начальником в Гагаузии - со всеми маски-шоу в разгар избирательной кампании и давлением на ЦИК в день второго тура", - написал Додон в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что в свое время власти Молдавии оказали давление на другого кандидата на пост главы Гагаузии - Михаила Формузала, который незадолго до выборов был арестован. "Таким же образом свой первый мандат получил Формузал. Его арестовали незадолго до выборов и благодаря этой виктимизации гагаузы проголосовали за него", - сказал Додон.

После победы Гуцул на выборах в Гагаузии обострился конфликт автономии с Кишиневом. Санду заявила, что голосование прошло с нарушениями, после чего в ЦИК автономии прошли обыски, были возбуждены уголовные дела о незаконном финансировании избирательной кампании и подкупе избирателей. Действия центральных властей вызвали возмущение местной общественности: в Комрате прошел стихийный митинг, а депутаты Народного собрания автономии единогласно поддержали на экстренном заседании решение ЦИК об избрании Гуцул.

Выборы признала законными Апелляционная палата Комрата. Тем не менее и. о. генерального прокурора Молдавии Ион Мунтяну заявил, что если начатое расследование выявит факты фальсификаций, то в Гагаузии пройдут повторные выборы главы автономии. После этого высшее руководство Молдавии - Санду, спикер парламента Игорь Гросу, премьер Дорин Речан - отказались приехать на инаугурацию Гуцул, которая расценила этот шаг как "неуважение к выбору народа автономии и прямое оскорбление всех жителей региона".