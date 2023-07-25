США намерены взаимодействовать с Ван И и поддерживать каналы связи с Китаем

Заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател назвал это "важным способом ответственного управления отношениями" между двумя странами

ВАШИНГТОН, 25 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты считают важным поддерживать открытыми каналы связи с Китаем, поэтому будут взаимодействовать как с новым главой МИД КНР Ван И, так и с другими китайскими официальными лицами. Об этом заявил на брифинге заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател, комментируя перестановки в китайском министерстве иностранных дел.

"Китай сам должен решать, кто будет его министром иностранных дел, - сказал он, отвечая на вопрос о реакции США на эти перестановки. - Мы будем продолжать взаимодействовать с министром иностранных дел Ван И и другими китайскими официальными лицами". Пател отметил, что США по-прежнему "считают невероятно важным поддержание [открытыми] каналов связи [с Китаем]", так как это является "важным способом ответственного управления отношениями" между двумя странами, чего от них ждет международное сообщество.

Представитель Госдепа также напомнил, что госсекретарь США Энтони Блинкен уже имеет опыт личных встреч с Ван И. Он не стал отвечать на вопросы относительно каких-либо международных поездок Блинкена, в рамках которых он теоретически сможет встретиться с китайским коллегой.

Ранее агентство Xinhua сообщило о том, что постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП, парламент) сместил с должности министра иностранных дел КНР Цинь Гана, который пробыл на своем посту неполные семь месяцев. На эту должность вновь назначен глава канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Коммунистической партии Китая, член Политбюро Ван И.