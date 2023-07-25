Новый глава МИД КНР обсудит в Турции двусторонние отношения и международную проблематику

По данным турецкого внешнеполитического ведомства, визит Ван И запланирован на 26 июля

СТАМБУЛ, 25 июля. /ТАСС/. Новый глава МИД Китая Ван И в среду посетит с визитом Турцию. В повестке переговоров двусторонние отношения, региональные и международные вопросы, сообщил турецкий МИД в своем аккаунте в Twitter.

"Все аспекты двусторонних отношений, текущие региональные и международные вопросы планируется обсудить на переговорах министров иностранных дел Турции и КНР Хакана Фидана и Ван И", - говорится в сообщении.

Ранее агентство Xinhua сообщило, что постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП, парламент) сместил с должности министра иностранных дел КНР Цинь Гана, который пробыл на своем посту неполные семь месяцев. На эту должность вновь назначен глава канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Коммунистической партии Китая, член Политбюро Ван И.