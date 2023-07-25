Ультраортодоксы в парламенте Израиля предложили приравнять изучение Торы к воинской службе

По сведениям газеты The Jerusalem Post, соответствующий законопроект представители партии внесли на рассмотрение в Кнессет

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 июля. /ТАСС/. Израильская ультраортодоксальная партия "Объединенный иудаизм Торы", входящая в правящую коалицию, предложила считать равнозначными занятиями изучение иудейских религиозных писаний и несение воинской службы в Армии обороны Израиля. Об этом сообщила газета The Jerusalem Post.

По ее сведениям, соответствующий законопроект представители партии внесли на рассмотрение в Кнессет (парламент). Как ожидается, его обсуждение начнется в законодательном органе осенью.

"Изучение Торы - это высшая ценность в наследии еврейского народа", - говорится в тексте документа, выдержки из которого приводит The Jerusalem Post. "Израиль, будучи еврейским государством, придает исключительное значение поощрению изучения Торы и изучающих Тору. И в том, что касается прав и обязанностей, те, кто посвящает себя изучению Торы на протяжении продолжительного времени, должны рассматриваться как [лица], оказавшие значительную услугу Государству Израиль и еврейскому народу", - полагают законодатели.

Подписи под этим законопроектом поставили сразу все семь депутатов фракции партии "Объединенный иудаизм Торы". Как пишет The Jerusalem Post, проект такой законодательной инициативы был оговорен в рамках коалиционных соглашений между партией "Ликуд" премьера Биньямина Нетаньяху и ультраортодоксальными политическими силами. Конечной целью этого законопроекта, отмечает газета, является закрепление в израильском законодательстве норм, освобождающих учеников религиозных школ от обязанности нести воинскую службу, что является одним из ключевых устремлений ультраортодоксальных партий, вошедших в конце прошлого года в состав правящей коалиции.