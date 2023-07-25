Президент Венесуэлы выразил благодарность команде учебного корабля ВМФ России "Перекоп"

Корабль принял участие в военно-морском параде на озере Маракайбо в республике

КАРАКАС, 25 июля. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро выразил благодарность команде учебного корабля ВМФ России "Перекоп", который принял участие в военно-морском параде на озере Маракайбо в республике.

"Я приветствую и благодарю всю команду учебного корабля "Перекоп" за отличное участие в параде по случаю 200-летия победы в морской битве на озере Маракайбо", - отметил Мадуро в видеообращении, размещенном в Twitter.

"Россия и Венесуэла должны быть всегда едины в построении нового общества мира и процветания. Да здравствует Россия! Да здравствует Венесуэла!" - сказал президент.

Учебный корабль Балтийского флота ВМФ РФ "Перекоп" с курсантами Санкт-Петербургского военно-морского института, Черноморского высшего военно-морского училища имени П. С. Нахимова и Военно-морского политехнического института совершил переход из Кронштадта на Кубу и прибыл на озеро Маракайбо в Венесуэле для участия в параде, который прошел 24 июля.