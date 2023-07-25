Госдеп прокомментировал визиты делегаций России и Китая высокого уровня в КНДР

По словам заместителя руководителя пресс-службы ведомства Веданта Патела, Вашингтон рассчитывает, что Москва и Пекин используют влияние на Пхеньян для переговоров по атому

ВАШИНГТОН, 25 июля. /ТАСС/. Американская администрация рассчитывает, что Россия и Китай используют свои связи с КНДР, чтобы убедить ее сделать шаги в направлении ослабления напряженности на Корейском полуострове и возвращения к переговорам с Соединенными Штатами. Об этом заявил во вторник на регулярном брифинге для журналистов заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател, комментируя визиты делегаций России и Китая высокого уровня в Пхеньян.

"И у России, и у Китая есть потенциальная роль, которую они могут сыграть, в том числе через Совет Безопасности ООН. Они могут использовать свое влияние на КНДР, призывая ее воздержаться от угрожающего незаконного поведения. Поведения, которое обостряет напряженность не только непосредственно в регионе (на Корейском полуострове - прим. ТАСС), но и в более широких масштабах. Кроме того, они потенциально могут сыграть роль, убеждая КНДР вернуться за стол переговоров", - считает представитель американского внешнеполитического ведомства.

"Позиция США по этому вопросу является последовательной: мы открыты для встречи с Пхеньяном без предварительных условий, - сказал Пател. - И мы сохраняем приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова".

В Пхеньян прибыла делегация во главе с министром обороны России генералом армии Сергеем Шойгу. Как отметили в Министерстве обороны России, делегация в том числе примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных 70-летию победы корейского народа в Отечественной освободительной войне. Кроме того, по приглашению Трудовой партии Кореи и правительства КНДР член Политбюро ЦК КПК и заместитель председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжун возглавит китайскую партийно-правительственную делегацию, которая 26 июля посетит КНДР и примет участие в праздновании годовщины 70-летия перемирия в Корейской войне, сообщил ЦК КПК.

Верховное народное собрание КНДР приняло 9 сентября 2022 года "Закон о политике в сфере ядерных сил", который дает народной республике право нанести превентивный ядерный удар по противнику в случае угрозы для нее или ее лидера. Таким образом, КНДР закрепила статус ядерного государства и отказалась от переговоров по денуклеаризации.