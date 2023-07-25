Главы МИД Армении и России обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

Арарат Мирзоян указал на усугубляющийся гуманитарный кризис в регионе из-за блокирования Лачинского коридора

ЕРЕВАН, 25 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян на встрече в Москве обсудил со своим российским коллегой Сергеем Лавровым вопросы региональной безопасности и стабильности и ситуацию в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает пресс-служба МИД Армении.

"В центре внимания собеседников были вопросы региональной безопасности и стабильности, ситуация в Нагорном Карабахе, а также существующие гуманитарные проблемы. Арарат Мирзоян обратил внимание Сергея Лаврова на ежечасно усугубляющийся гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе, являющийся следствием незаконного блокирования Азербайджаном Лачинского коридора. Министр Мирзоян высказался о необходимости немедленного прекращения блокирования Лачинского коридора в соответствии с положениями трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 г. и решениями Международного суда ООН", - говорится в сообщении.

Глава внешнеполитического ведомства Армении подчеркнул необходимость четких шагов со стороны подписантов трехстороннего заявления и возможность использования в этом направлении существующего международного инструментария, говорится в релизе ведомства. Арарат Мирзоян отметил важность решения вопросов прав и безопасности народа Нагорного Карабаха в рамках международного механизма.

"В ходе встречи был затронут процесс урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном. В контексте делимитации границ и обеспечения пограничной безопасности между двумя странами министр Мирзоян подчеркнул, что армянская сторона готова взять за основу карту 1975 года для обеспечения максимальной ясности в последующем процессе делимитации" , - отмечается в сообщении пресс-службы МИД.

В контексте разблокирования всех экономических и транспортных коммуникаций в регионе была вновь подчеркнута безальтернативность функционирования соответствующих транспортных артерий на основе суверенитета и юрисдикции стран.