Секретарь Совбеза Украины попросил премьера провести новую проверку состояния бомбоубежищ

Алексей Данилов пригрозил увольнениями за невыполнение требований к состоянию укрытий

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов попросил премьер-министра страны Дениса Шмыгаля провести новую проверку обустройства бомбоубежищ местными властями. За невыполнение требований к состоянию укрытий Данилов пригрозил увольнениями.

"Я обратился к премьер-министру, чтобы была следующая проверка, каким образом исполняются решения СНБО. Я думаю, что в ближайшее время все территории будут исследованы и мы представим публичный отчет", - цитирует Данилова агентство Укринформ.

Если местные власти, работа которых по обустройству укрытий была признана неудовлетворительной, не изменили ситуацию, то "обязательно будут соответствующие кадровые решения", подчеркнул Данилов.

Ранее на Украине разгорелся скандал вокруг ситуации с неудовлетворительным состоянием гражданских укрытий. Особенно остро этот вопрос встал в Киеве, усилив противостояние между президентом Украины Владимиром Зеленским и мэром столицы Виталием Кличко. 23 июня прошло заседание Совбеза, по итогам которого Зеленский заявил, что решено привлечь к ответственности виновных в непригодности четверти бомбоубежищ по Украине и трети по Киеву, а все защитные сооружения необходимо привести в надлежащее состояние.

26 июня Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совбеза, согласно которому работа по подготовке бомбоубежищ признана неудовлетворительной в Киеве, Белой Церкви, Днепре (ранее - Днепропетровск), Конотопе, Николаеве, Одессе, Сумах, Харькове, Чернигове, а также в Сумской области и в отдельных районах Киевской и Житомирской областей. В связи с этим были уволены семь руководителей местных администраций, в том числе главы четырех районов Киева. Кличко и ряду других чиновников был объявлен выговор.