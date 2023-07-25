Турция осудила новую акцию по осквернению Корана в Дании

В турецком МИД отметили, что такие акции "не только оскорбляют миллиарды мусульман, но и наносят ущерб общественному миру и культуре совместного проживания"

СТАМБУЛ, 25 июля. /ТАСС/. Турция решительно осуждает акции в Дании по осквернению священного для мусульман Корана, в том числе проведенную у посольства республики в Копенгагене. Об этом говорится в заявлении турецкого МИД, размещенном на его странице в Twitter.

"Мы самым решительным образом осуждаем проведенную сегодня вслед за вчерашней акцию у нашего посольства в Копенгагене, направленную против нашей священной книги. <...> Подобные акции не только оскорбляют миллиарды мусульман, но и наносят ущерб общественному миру и культуре совместного проживания. Власти Дании должны принять необходимые меры, чтобы не допустить повторения этого преступления на почве ненависти", - говорится в заявлении.

Антиисламские акции, участники которых сожгли Коран, состоялись 25 июля у посольств Египта и Турции в Копенгагене. Аналогичная акция была проведена днем ранее у посольства Ирака. Все они были организованы праворадикальной группой "Датские патриоты". Акции вызвали резко негативную реакцию в исламском мире.