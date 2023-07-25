Президент ЮАР приедет в Петербург на саммит Россия - Африка 26 июля

В посольстве республики сообщили, что в составе делегации также будут министр иностранных дел Наледи Пандор, и посол в РФ Мзувукиле Джефф Макетуку

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июля. /ТАСС/. Президент ЮАР Сирил Рамапоса приедет в Санкт-Петербург на саммит Россия - Африка 26 июля, но на Главный военно-морской парад, который пройдет 30 июля, остаться не сможет из-за графика. Об этом сообщили ТАСС в посольстве республики.

"Президент Рамапоса прибудет в Санкт-Петербург завтра, 26 июля. Вместе с ним в делегации будет министр иностранных дел Наледи Пандор, а также посол ЮАР в РФ Мзувукиле Джефф Макетуку", - сказал собеседник агентства.

При этом он отметил, что "президентская делегация, к сожалению, уезжает до парада в связи с другими обязательствами".

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что некоторые представители африканских стран приглашены на Главный военно-морской парад 30 июля и, "очевидно, примут в нем участие в качестве приглашенных".