Госдеп осудил атаку на российских журналистов в зоне СВО

При этом постпред США при ОБСЕ Майкл Карпентер отметил, что недопущение подобных случаев в дальнейшем находится в руках Москвы

ВАШИНГТОН, 25 июля. /ТАСС/. Госдепартамент США осудил недавний удар Киева по группе российских журналистов, освещавших ход специальной военной операции (СВО) на Украине, утверждая при этом, что решение проблемы находится в руках Москвы.

"Соединенные Штаты осуждают любые нападения на журналистов, где бы и когда бы таковые ни происходили", - заявил во вторник на брифинге для журналистов постоянный представитель США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Майкл Карпентер. "Однако я должен сказать, что в этих обстоятельствах решение заключается в том, чтобы Россия положила конец своей агрессии против Украины", - утверждал американский дипломат.

Он напомнил о различных трагических случаях в ходе СВО, утверждая, что во время нее погибли "десятки журналистов". "Ничего этого бы не произошло <...>", если бы Россия не стала проводить СВО, полагает Карпентер. С его точки зрения, Москва может хоть сегодня "исправить эту ситуацию", завершив СВО.

Ранее в Минобороны России сообщили, что 22 июля четыре журналиста "Известий" и "РИА Новости" получили различные ранения в результате удара ВС Украины по Запорожской области с использованием кассетных боеприпасов. Военкор "РИА Новости" Ростислав Журавлев погиб при эвакуации, состояние остальных стабильное.