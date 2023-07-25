Маккарти назвал импичмент единственным способом узнать о причастности Байдена к коррупции

По словам спикера Палаты представителей Конгресса США, процедура даст республиканцам и демократам возможность получить всю необходимую информацию

ВАШИНГТОН, 25 июля. /ТАСС/. Спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти (республиканец от штата Калифорния) считает, что узнать правду о вовлеченности президента США Джо Байдена и его семьи в коррупционные схемы можно, только начав процедуру импичмента в американском законодательном органе.

"Необходимо добраться до истины. Единственный способ сделать это - начать процедуру импичмента, которая даст республиканцам и демократам возможность получить всю необходимую информацию", - сказал он, беседуя с журналистами.

"Ваш президент заявлял вам и каждому американцу, что он никогда не обсуждал с членами семьи бизнес и что они никогда не получали ни доллара от Китая. Теперь вы знаете, что это неправда. <...> Вы не знали об этом до тех пор, пока его не избрали, но теперь у вас есть документ, имеющийся также и у Федерального бюро расследований, которое не стало проводить расследование <...>. Теперь у вас есть показания осведомителей из Службы внутренних доходов США, которые по своим убеждениям не являются республиканцами и которые заявили, что им не давали выполнять их работу", - добавил законодатель.

При этом, как уточнил на своей странице в Twitter журналист телеканала Fox News Чад Перграм, Маккарти пояснил, что начало процедуры импичмента даст Конгрессу возможность получить полный доступ к информации, необходимой ему для проведения расследования в отношении Байдена.

В мае республиканцы из комитета по надзору и подотчетности Палаты представителей Конгресса США заявили о получении ими доказательств того, что члены семьи Байдена и связанные с ними лица ранее якобы получали миллионы долларов из-за границы через сеть компаний.

По словам председателя комитета Джеймса Комера, речь идет о "сложной и подозрительной сети из более чем 20 компаний", которые семья Байдена и связанные с ней лица использовали для собственного обогащения. Большинство этих фирм были компаниями с ограниченной ответственностью, созданными в то время, когда Байден был вице-президентом. По словам Комера, банковская отчетность свидетельствует о том, что семья Байдена, связанные с ней лица и их фирмы получили более $10 млн от иностранцев и их компаний.