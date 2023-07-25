Додон заявил, что партия "Шор" переманивает активистов других оппозиционных формирований

По словам экс-президента республики, оппозиционерам предлагают перейти в партию "Возрождение"

КИШИНЕВ, 25 июля. /ТАСС/. Бывший президент Молдавии и лидер Партии социалистов Республики Молдова Игорь Додон выразил озабоченность практикой переманивания членов других оппозиционных политических сил со стороны запрещенной Конституционным судом партии "Шор". Он заявил, что оппозиционерам, в том числе и социалистам, предлагают перейти в партию "Возрождение", в которую после запрета партии "Шор" перешла значительная часть ее актива.

"Представители партии "Шор" массово предлагают кандидатам в мэры или действующим руководителям местной власти от Партии социалистов за денежное вознаграждение участвовать в выборах не с социалистами, а баллотироваться от "Возрождения", - написал Додон в своем Telegram-канале. Он высказал мнение, что за партией "Шор" стоит беглый олигарх, бывший лидер Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк.

"Какова цель этой партии? За ними стоит Плахотнюк. После того, как мы сыграли решающую роль в его побеге из страны, он решил во что бы то ни стало уничтожить социалистов и делает это руками Шора и "Возрождения", - отметил Додон.

Илан Шор и Плахотнюк - фигуранты скандала с выводом $1 млрд из банковской системы Молдавии. Он разгорелся в 2015 году, спровоцировал акции протеста в Кишиневе и падение двух правительств и правящей коалиции проевропейских партий, которые поддерживали США и ЕС. Однако Плахотнюк путем подкупа и шантажа взял под свой контроль парламент, правительство, судебную систему и Конституционный суд Молдавии. Несмотря на массовые протесты оппозиции, правительство олигарха поддержала помощник госсекретаря США Виктория Нуланд, которая вскоре приняла его в Вашингтоне. В 2017 году Плахотнюк запретил членам правительства ездить в Москву, ограничил трансляцию российских телеканалов. Последовали высылки российских дипломатов, политиков и журналистов.

В отчете детективного агентства Kroll, которое по просьбе правительства республики провело расследование хищения, говорится, что деньги были выведены через банки Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank, которые были подконтрольны Шору. Он был осужден по этому делу, но обжаловал приговор и до окончательного решения находился под судебным контролем, что не помешало ему возглавить партию и избраться депутатом парламента. Однако после очередной смены власти в июне 2019 года Шор бежал из страны вместе с Плахотнюком, которого впоследствии Генеральная прокуратура Молдавии назвала одним из главных организаторов банковского хищения и обвинила в захвате власти в стране. Власти США, где укрылся Плахотнюк, отказались выдавать его по запросу молдавских прокуроров. Шор укрылся в Израиле.