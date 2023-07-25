Зеленский после серии скандалов потребовал от чиновников работать на территории Украины

Украинский лидер рассказал, что ему представили первые результаты проверки военкомов, и назвал их неутешительными

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский обратился ко всем депутатам и чиновникам с требованием работать на территории страны.

"Я хочу, чтобы меня сейчас услышали все депутаты, все чиновники. Вы должны работать. На Украине", - сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале. "А те, кто думает, как бы побольше времени провести за границей, и ищут себе выгодные командировки, чтобы можно было их объединить с бизнесом, с друзьями или "пляжами", вас не будет таких", - пригрозил он.

Зеленский заявил, что испытывает ярость к депутатам, военкомам и судьям, вокруг которых разворачиваются новые скандалы, связанные с коррупцией и выездами за границу. "Любое внутреннее предательство, любой "пляж" или любое личное обогащение вместо интересов Украины вызывают по меньшей мере ярость. Ярость. Запомните это", - добавил он.

Президент также рассказал, что ему представили первые результаты проверки военкомов, и назвал их неутешительными.

Накануне в центре скандала оказался заместитель председателя комитета по национальной безопасности Верховной рады Юрий Аристов после того, как украинские СМИ опубликовали его фотографии на отдыхе в одном из отелей Мальдивских островов. Во вторник ему пригрозили лишением мандата, уже к вечеру он подал заявление о сложении полномочий. Перед этим из страны по справке об инвалидности выехал глава компании "Киевгорстрой" Игорь Кушнир, а затем покорил Эверест. Кроме того, журналисты нашли у Кушнира виллу на Лазурном побережье. Также суд арестовал во вторник на два месяца бывшего военкома Одесской области Евгения Борисова, обвиняемого в незаконном обогащении и умышленном уклонении от несения службы. По данным следствия, в период действия военного положения члены семьи военкома по его поручению приобрели автомобили премиум-класса и недвижимость в Испании на общую сумму около $4 млн.

Недавно заместитель главы Национального агентства Украины по предотвращению коррупции Артем Сытник признал, что в стране замалчиваются факты коррупции, "чтобы не навредить" имиджу государства, а "чиновники этим пользуются". На новые скандалы Зеленский, как правило, реагирует громкими заявлениями и угрозами, однако коррупция в стране, по оценкам наблюдателей, экспертов и украинских СМИ, продолжает процветать практически во всех сферах. 22 июня был представлен предварительный доклад Еврокомиссии о готовности Украины к переговорам о вступлении в ЕС, в котором борьбу с коррупцией, отмыванием денег, работу по деолигархизации и статусу меньшинств оценили на тройку по пятибалльной шкале.