США заявили, что смена главы МИД КНР не повлияет на их желание углублять связи с Пекином

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер назвала отставку Цинь Гана с поста министра иностранных дел Китая внутренним делом КНР

ВАШИНГТОН, 25 июля. /ТАСС/. Отставка Цинь Гана с поста министра иностранных дел Китая и назначение на эту должность Ван И не отразится на приверженности Вашингтона углублению связей с Пекином. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в ходе регулярного брифинга для журналистов.

"Это внутреннее дело КНР. Мы оставляем за ними право говорить об этой смене и комментировать ее. США привержены углублению каналов связи с КНР для того, чтобы предотвратить любые недопонимания и просчеты. Так что это ничего не поменяло", - сказала она.

Такую же позицию выразил ранее заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател. По его словам, Вашингтон считает важным поддерживать открытыми каналы связи с Китаем и будет взаимодействовать как с новым главой МИД КНР, так и с другими китайскими официальными лицами. Представитель Госдепартамента напомнил, что госсекретарь США Энтони Блинкен уже имеет опыт личных встреч с Ван И, но не стал отвечать на вопросы относительно каких-либо международных поездок главы внешнеполитического ведомства, в рамках которых он теоретически сможет встретиться с китайским коллегой.

Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП, парламент) ранее сместил с должности министра иностранных дел КНР Цинь Гана, который пробыл на своем посту неполные семь месяцев. На эту должность вновь назначен глава канцелярии Комиссии по иностранным делам Центрального комитета (ЦК) Коммунистической партии Китая (КПК), член Политбюро ЦК КПК Ван И.