"Укржелдорога" после скандала заявила о планах ввести билеты без русского языка

К концу 2023 года также появятся обновленные бланки, вывески и навигация на украинском, добавили в пресс-службе компании

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Билеты на проезд в поезде на Украине будут печататься на английском и украинском языках, русский использоваться не будет. Об этом сообщила компания "Укржелдорога" ("Укрзализныця") после скандала с билетами из польского Перемышля во Львов, содержащими информацию на русском языке.

"Вот новый электронный международный билет "Укржелдороги" <...> на украинском и английском", - написала компания в своем Telegram-канале и опубликовала фотографию образца нового билета.

В компании заверили, что "активисты могут быть спокойны за процесс украинизации железной дороги", новый формат билета в соответствии с правилами согласовывается с международными партнерами. К концу 2023 года также появятся обновленные бланки, вывески и навигация на украинском, добавили в пресс-службе.

Ранее украинские СМИ сообщили о случае, когда билеты из польского Перемышля во Львов содержали информацию на русском языке. Во вторник уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь инициировал проверку в отношении компании "Укржелдорога".

Украинские власти еще с 2014 года держат курс на открытое вытеснение русского языка, с февраля прошлого года эти процессы лишь усилились. Хотя министр культуры Украины Александр Ткаченко признал, что владение русским и украинским языками является естественным для украинцев.

Параллельно с вытеснением русского украинские власти нацелились на популяризацию английского языка среди украинцев. 28 июня президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент законопроект, который официально определит статус английского в стране как языка международного общения. Принятие закона может вызвать определенные сложности, ведь многие чиновники до сих пор не владеют в совершенстве украинским, который является государственным языком.