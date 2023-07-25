В канцелярии Рамапосы назвали успешной встречу БРИКС по вопросам безопасности

Предложения ЮАР поступят на саммит лидеров стран - членов объединения, который состоится в августе в Йоханнесбурге, отметила министр в канцелярии президента республики Кумбудзо Нтшавени

ЙОХАННЕСБУРГ, 25 июля. /ТАСС/. Двухдневная встреча высоких представителей стран - членов БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), курирующих вопросы безопасности, стала исключительно успешной. Об этом заявила министр в канцелярии президента ЮАР Кумбудзо Нтшавени, которая председательствовала на прошедшей в Йоханнесбурге встрече, российскую делегацию на встрече возглавлял секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Мы провели успешную работу, это была хорошая встреча, - подчеркнула она по завершении заседаний. - Наши предложения поступят на саммит лидеров стран - членов БРИКС, который состоится в августе в Йоханнесбурге".

Нтшавени сообщила, что был рассмотрен широкий спектр вопросов, относящихся к глобальной и региональной безопасности. "Мы обсуждали противодействие терроризму, обеспечение безопасности в киберпространстве, угрозы со стороны враждебного использования искусственного интеллекта, энергетику, водные ресурсы, продовольственную безопасность, - сообщила министр. - Для нас было исключительно важно, что наряду со странами - членами БРИКС в работе встречи приняли государства, приглашенные в рамках формата "Друзья БРИКС". "Друзья БРИКС" были представлены Белоруссией, Бурунди, Египтом, Казахстаном, Кубой, Объединенными Арабскими Эмиратами, Саудовской Аравией. Все эти государства изъявили желание вступить в БРИКС.

Министр отметила, что были обсуждены вопросы, касающиеся расширения БРИКС. "Эта тема поступит на рассмотрение саммита БРИКС, где и будут приняты соответствующие решения", - сообщила она. Нтшавени добавила, что в ближайшие часы делегация ЮАР во главе с президентом республики Сирилом Рамапосой вылетают в РФ для участия в саммите Россия - Африка.