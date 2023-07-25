25 июля, 20:55
Саммит Россия – Африка

Глава МИД Гамбии возглавил делегацию страны на саммите Россия - Африка

Делегация уже прибыла в Санкт-Петербург

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июля. /ТАСС/. Глава МИД Гамбии Мамаду Тангара прилетел в Санкт-Петербург, чтобы представить свою страну на втором саммите Россия - Африка, передает корреспондент ТАСС. Борт делегации приземлился в аэропорту Пулково.

Население Гамбии, которая является наименьшей по площади страной континентальной Африки, составляет 2,48 млн человек.

Ранее Москва поприветствовала решение Гамбии присоединиться к Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Кроме того, РФ отмечала успешное проведение президентских выборов в стране, где со времен обретения независимости в 1965 году дважды происходил военный переворот. В декабре 2022 года в Гамбии была пресечена попытка госпереворота.

Второй саммит Россия - Африка пройдет в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним состоится экономический и гуманитарный форум. Мероприятие, как и в предыдущий раз, пройдет под девизом "За мир, безопасность и развитие". Организатором выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума. 

Теги:
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