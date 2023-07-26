Белый дом считает, что участие Рида в боях на Украине не касается дел Гершковича и Уилана

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отметила, что это разные дела, к которым относятся "совершенно по-разному"

ВАШИНГТОН, 26 июля. /ТАСС/. Вашингтонская администрация рассматривает все возможности по возвращению в США находящихся в России Эвана Гершковича и Пола Уилана и не видит связи между их делами и участием американца Тревора Рида в боях на Украине. Об этом заявила во вторник на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Я могу заверить американскую общественность, я могу заверить всех вас в том, что сотрудники, безусловно, продолжают изучать все возможности для возвращения домой Эвана, для возвращения домой Пола", - ответила она на вопрос журналиста о том, может ли помешать возвращению в США из РФ Гершковича и Уилана то обстоятельство, что американец Тревор Рид участвовал в боевых действиях на Украине. Рид, который был осужден в РФ, в конце апреля 2022 года был возвращен в США. Его обменяли на россиянина Константина Ярошенко, который находился в американской тюрьме.

"Эти дела и то дело являются совершенно различными. Они не одинаковы. И относятся к ним совершенно по-разному", - добавила Жан-Пьер.

Уилан, имеющий гражданство Великобритании, Ирландии, Канады и США, был задержан при проведении шпионской акции 28 декабря 2018 года сотрудниками ФСБ России в номере гостиницы "Метрополь" в Москве. Следственное управление ФСБ возбудило в отношении него уголовное дело по ст. 276 УК РФ. Мосгорсуд признал Уилана виновным и приговорил к 16 годам колонии строгого режима.