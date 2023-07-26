Совет Украина - НАТО обсудит в Брюсселе возможности вывоза зерна с Украины без согласия РФ

По итогам встречи могут выпустить письменное заявление, однако подходы к прессе не запланированы

БРЮССЕЛЬ, 26 июля. /ТАСС/. Совет Украина - НАТО (СУН) на уровне послов проведет в среду свою вторую встречу для обсуждения ситуации с вывозом зерна с Украины после разрыва зерновой сделки из-за невыполнения Западом своих обязательств для ее сохранения. О созыве этой встречи по инициативе Украины объявила на прошлой неделе официальный представитель НАТО Оана Лунгеску. По официальной информации, встреча пройдет за закрытыми дверями, по ее итогам подходы к прессе не запланированы, однако может быть выпущено короткое письменное заявление. Практических решений не ожидается.

Киев воспользовался своим правом созывать эти встречи ровно через две недели после саммита НАТО в Вильнюсе, где 12 июля был учрежден СУН. Фактически предоставление Украине права созывать эти заседания по собственному усмотрению стало одним из основных отличий этого формата от существовавшей ранее Комиссии НАТО - Украина, которая также проводила регулярные встречи на уровне послов.

Как сообщили ТАСС несколько источников в Брюсселе, на встрече будут присутствовать не все послы государств НАТО, часть делегаций будет представлена старшими дипломатами, что связано с сезоном отпусков.

Темы консультаций

По содержанию консультаций никакой официальной информации нет, однако 25 июля бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис сообщил в статье для агентства Bloomberg один из потенциальных сценариев вывоза зерна с Украины по Черному морю без согласия России. По его мнению, конвои военных кораблей НАТО могут сопровождать суда с украинским зерном в Черном море после выхода РФ из зерновой сделки.

"Как это будет работать? Возможно, путем объединения торговых судов в конвои по три-пять кораблей, которые будут сопровождаться парой боевых судов, оснащенных управляемыми ракетами", - написал Ставридис. По его мнению, в сопровождении украинских кораблей должны принимать участие две постоянные морские группы НАТО. Одна из них может состоять из минных тральщиков, вторая - из фрегатов и эсминцев, обладающих большой огневой мощью и системами ПВО.

Ставридис также полагает, что авиация НАТО могла бы патрулировать маршруты и отслеживать местонахождение кораблей Черноморского флота ВМФ России. Он предложил разместить эскадрильи истребителей альянса на севере Турции, в Румынии и Болгарии, а также задействовать воздушные и подводные беспилотные аппараты.

Проблемы и контрмеры

Ставридис упомянул в своей статье и первую возможную проблему для реализации этого сценария. Это может быть оппозиция Турции, которая как до конфликта на Украине, так и после его начала стремится не допускать присутствия сил нечерноморских стран НАТО в Черном море в нарушение конвенции Монтрё.

Есть и другие проблемы, которые в статье Ставридиса не раскрыты. Так, брюссельские эксперты отмечают, что массовое присутствие на морских маршрутах в Черном море вблизи зоны конфликта военных кораблей и самолетов НАТО в разы повышает риск инцидентов и эскалации конфликта до прямого столкновения России и альянса.

С учетом сложности проблемы и низкого уровня участников встречи на заседании СУН в среду принятие каких бы то ни было конкретных решений маловероятно.