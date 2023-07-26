Белый дом: заявления об импичменте в отношении Байдена не повлияют на его политику

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отметила, что президент США сосредоточен на реальных приоритетах

ВАШИНГТОН, 26 июля. /ТАСС/. Заявление спикера Палаты представителей Конгресса США Кевина Маккарти о готовности начать процедуру импичмента в отношении американского президента Джо Байдена не повлияют на политику, проводимую американским лидером и его командой. Об этом сообщила во вторник пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, выступая на регулярном брифинге для журналистов.

Она отказалась "уходить в гипотетические рассуждения" и говорить о том, "что могут сделать или не сделать республиканцы из Палаты представителей". "Я могу говорить о том, что находится в центре внимания президента: он сфокусирован на наших реальных приоритетах, которые заботят американские семьи. В центре его внимания находятся американские семьи, а они [республиканцы] нацелены на его семью", - сказала пресс-секретарь. "Они могут делать все, что хотят, но мы <...> останемся непоколебимы", - добавила она.

Ранее Маккарти заявил, что узнать правду о вовлеченности Байдена и его семьи в коррупционные схемы можно, только начав процедуру импичмента в американском законодательном органе. По словам конгрессмена, это даст Конгрессу возможность получить полный доступ к информации, необходимой для проведения расследования в отношении Байдена.

В мае республиканцы из комитета по надзору и подотчетности Палаты представителей Конгресса США заявили о получении ими доказательств того, что члены семьи Байдена и связанные с ними лица ранее якобы получали миллионы долларов из-за границы через сеть компаний.

По словам председателя комитета Джеймса Комера, речь идет о "сложной и подозрительной сети из более чем 20 компаний", которые семья Байдена и связанные с ней лица использовали для собственного обогащения. Большинство этих фирм были компаниями с ограниченной ответственностью, созданными в то время, когда Байден был вице-президентом. По словам Комера, банковская отчетность свидетельствует о том, что семья Байдена, связанные с ней лица и их фирмы получили более $10 млн от иностранцев и их компаний.