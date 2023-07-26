Парламент Греции принял закон об облегчении участия греков за рубежом в выборах

Местный новостной портал ProNews отметил, что этот документ может потенциально увеличить электорат на 800 тыс. избирателей

АФИНЫ, 26 июля. /ТАСС/. Парламент Греции принял во вторник вечером закон об облегчении участия греческих эмигрантов и их родственников в выборах в своей стране. Об этом сообщил греческий телеканал ERT-1.

Закон был принят 208 голосами депутатов в 300-местном однопалатном высшем законодательном органе, 68 были против, 24 воздержались. Для принятия закона требовалось 200 голосов.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, выступая во вторник на заседании кабинета министров, выразил уверенность, что законопроект об облегчении участия греков за рубежом в выборах будет парламентом принят. По словам премьера, спустя почти полвека сотни тысяч греческих граждан, которые не могли участвовать в избирательном процессе из-за чрезмерных препятствий, которые в обязательном порядке устанавливал для них предыдущий закон, "получат возможность, если захотят, участвовать в выборах без препятствий, без дискриминации, без разделения на граждан первого и второго сорта".

Законопроект о снятии всех ограничений на участие греческих эмигрантов в выборах в своей стране был внесен МВД 17 июля в парламент Греции. Документ отменяет все ограничения, которые действуют по отношению к реализации права голоса греческими гражданами, которые либо постоянно проживают за границей, либо оказались за границей в день выборов.

Греческий новостной портал ProNews отметил, что правительственный законопроект об облегчении участия греков за рубежом в выборах может потенциально увеличить электорат на 800 тыс. избирателей. Хотя действовавшее до сих пор законодательство не лишало проживающих за границей греков права голоса, они могли голосовать, но для этого им нужно было приехать в Грецию. Издание отметило, что греки, получившие возможность проголосовать за рубежом во время последних выборов, отдали свои голоса главным образом за крупные партии и обошли вниманием крайне правые партийные образования.