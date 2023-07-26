Бахрейн вызвал поверенную в делах Швеции из-за акции сожжения Корана

МИД Бахрейна также призвал ограничить проведение акций, участники которых проявляют публичное неуважение к предметам религиозного почитания

ДУБАЙ, 26 июля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Бахрейна вызвало временную поверенную в делах Швеции в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), которая представляет интересы Стокгольма в обеих странах, чтобы вручить ей ноту протеста из-за акции сожжения Корана.

Как отмечается в распространенном во вторник заявлении министерства, Бахрейн осудил шведские власти, которые "позволяют экстремистам сжигать и осквернять священный Коран под охраной полиции в центре Стокгольма". Ведомство также призвало ограничить проведение акций, участники которых проявляют публичное неуважение к предметам религиозного почитания, способствуя таким образом разжиганию ненависти и вражды.

Акция, сопровождавшаяся сожжением священной книги мусульман, прошла 28 июня с разрешения полиции на площади в центре Стокгольма. Ее организатором был 37-летний иммигрант из Ирака Салван Момика. Шведские власти 19 июля разрешили провести аналогичную акцию. Момика, который намеревался сжечь экземпляр Корана и государственный флаг Ирака, пинал книгу ногами, но не стал поджигать ее.

В ночь на 20 июля посольство Швеции в Багдаде подверглось нападению протестующих. Позже правительство Ирака решило выслать шведского посла и отозвать временного поверенного в делах республики в Стокгольме.