25 июля, 22:12

Бахрейн вызвал поверенную в делах Швеции из-за акции сожжения Корана

МИД Бахрейна также призвал ограничить проведение акций, участники которых проявляют публичное неуважение к предметам религиозного почитания

ДУБАЙ, 26 июля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Бахрейна вызвало временную поверенную в делах Швеции в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), которая представляет интересы Стокгольма в обеих странах, чтобы вручить ей ноту протеста из-за акции сожжения Корана.

Как отмечается в распространенном во вторник заявлении министерства, Бахрейн осудил шведские власти, которые "позволяют экстремистам сжигать и осквернять священный Коран под охраной полиции в центре Стокгольма". Ведомство также призвало ограничить проведение акций, участники которых проявляют публичное неуважение к предметам религиозного почитания, способствуя таким образом разжиганию ненависти и вражды.

Акция, сопровождавшаяся сожжением священной книги мусульман, прошла 28 июня с разрешения полиции на площади в центре Стокгольма. Ее организатором был 37-летний иммигрант из Ирака Салван Момика. Шведские власти 19 июля разрешили провести аналогичную акцию. Момика, который намеревался сжечь экземпляр Корана и государственный флаг Ирака, пинал книгу ногами, но не стал поджигать ее.

В ночь на 20 июля посольство Швеции в Багдаде подверглось нападению протестующих. Позже правительство Ирака решило выслать шведского посла и отозвать временного поверенного в делах республики в Стокгольме. 

Теги:
БахрейнШвеция
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация