Послы ЕС попытаются ужесточить санкции против Белоруссии

Планируется, что республике запретят поставлять удобрения в страны Евросоюза

БРЮССЕЛЬ, 26 июля. /ТАСС/. Комитет постоянных представителей ЕС ("Корепер") в среду обсудит возможность ужесточения санкций против Белоруссии. Об этом говорится в повестке дня заседания комитета. По информации дипломатических источников, ЕС намерен синхронизировать режим санкций против Белоруссии с рестрикциями против России, не делая исключений для белорусских удобрений, которые все еще продолжают закупаться Евросоюзом.

Соответствующий пункт повестки дня заседания "Корепера" сформулирован следующим образом: "Выработка договоренности и принятие исполнительного решения Совета ЕС о введении запретительных мер по ситуации с причастностью Белоруссии к российской агрессии против Украины". В случае достижения компромисса будет запущена письменная процедура, в результате которой санкции могут быть введены в течение нескольких дней.

В то же время процесс согласования этих санкций тянется уже несколько месяцев, нет гарантий, что согласия удастся достичь сейчас.

По информации дипломатических источников в Брюсселе, два главных элемента, которые пытаются согласовать европейские дипломаты, - это введение эмбарго на поставки Белоруссии оружия, боеприпасов, техники и комплектующих двойного назначения, которые могут быть использованы для военного производства, а также запрет на поставки в ЕС белорусских удобрений. Именно пункт про удобрения вызывает основное сопротивление некоторых западных стран Евросоюза. Список запрещенных для поставок Минску товаров должен стать полностью идентичным российскому.

Польша и страны Балтии стремятся добиться введения новых санкций против Белоруссии к 9 августа - к третьей годовщине президентских выборов в Белоруссии и неудавшейся попытки цветной революции в Минске.