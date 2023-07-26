Число погибших в результате столкновений в тюрьме в Эквадоре превысило 30

По информации местных властей, сейчас контроль над тюрьмой восстановили

БУЭНОС-АЙРЕС, 26 июля. /ТАСС/. Более 30 человек погибли в результате столкновений в тюрьме города Гуаякиль в Эквадоре. Об этом Генпрокуратура страны сообщила во вторник на своей странице в Twitter.

По ее данным, число погибших "возросло до 31, пострадавших - до 14". Ранее сообщалось о 18 жертвах.

Генпрокуратура открыла два дела, одно из них - по факту терроризма. По данным властей, контроль над тюрьмой восстановлен.

23 июля сразу в нескольких тюрьмах Эквадора начались бунты. В пяти пенитенциарных учреждениях заключенные взяли в заложники около 90 охранников.

25 июля президент Эквадора Гильермо Лассо подписал указ о введении чрезвычайного положения во всех тюрьмах страны сроком на 60 дней.