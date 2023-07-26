Блинкен рассчитывает на конструктивное взаимодействие с Ван И

Госсекретарь США отметил, что знаком с новым главой МИД Китая более 10 лет и уже неоднократно встречался с ним

ВАШИНГТОН, 26 июля. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен рассчитывает, что сможет конструктивно взаимодействовать с новым главой МИД Китая Ван И. Об этом руководитель американского внешнеполитического ведомства заявил во вторник в столице Королевства Тонга, городе Нукуалофа.

"Я знаю Ван И более десяти лет. Я неоднократно встречался с ним", - привело его слова Agence France-Presse. "Я рассчитываю, что мы сможем хорошо работать с ним, как это было в прошлом", - добавил Блинкен.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер ранее заявила на регулярном брифинге для журналистов, что отставка Цинь Гана с поста министра иностранных дел Китая и назначение на эту должность Ван И не отразится на приверженности Вашингтона углублению связей с Пекином. Такую же позицию изложил ранее заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател. По его словам, Вашингтон считает важным поддерживать открытыми каналы связи с Китаем и будет взаимодействовать как с новым главой МИД КНР, так и с другими китайскими официальными лицами. Представитель Госдепартамента напомнил, что Энтони Блинкен уже имеет опыт личных встреч с Ван И, но не стал отвечать на вопросы относительно каких-либо международных поездок главы внешнеполитического ведомства, в рамках которых он теоретически сможет встретиться с китайским коллегой.

Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП, парламент) ранее сместил с должности министра иностранных дел КНР Цинь Гана, который пробыл на своем посту неполные семь месяцев. На эту должность вновь назначен глава канцелярии Комиссии по иностранным делам Центрального комитета (ЦК) Коммунистической партии Китая (КПК), член Политбюро ЦК КПК Ван И.