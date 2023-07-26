В британском парламенте предложили признать ЧВК "Вагнер" террористической организацией

Законодатели считают, что правительству не хватает системности в подходе к компании

ЛОНДОН, 26 июля. /ТАСС/. Комитет по иностранным делам Палаты общин британского парламента выступил за ужесточение санкций в отношении ЧВК "Вагнер" и признание ее террористической организацией. Об этом в среду сообщило агентство Reuters со ссылкой на доклад профильного комитета.

По мнению британских законодателей, правительству Соединенного Королевства не хватает системности в подходе к ЧВК "Вагнер". В этой связи парламентарии призвали к введению рестрикций против "сети организаций", действующих в интересах ЧВК "Вагнер". "В течение 10 лет с момента создания сети "Вагнер" правительству Великобритании не доставало согласованной стратегии по борьбе [с компанией], - заявила глава комитета по иностранным делам Палаты общин, депутат от правящей Консервативной партии Алиша Кернс, добавив, что ЧВК "Вагнер" теперь действует не только в Европе, но и в Африке.

В правительстве Великобритании в свою очередь отметили, что Лондон ввел санкции в отношении основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина еще в 2020 году, сама компания попала в британский черный список в марте 2022 года. "Мы ввели мощные санкции в отношении группы "Вагнер", включая ее лидера Евгения Пригожина и нескольких ключевых командиров, ограничив их возможность приезжать [в Великобританию] и заморозив их активы", - указали в МИД Соединенного Королевства.

В мае газета The Times со ссылкой на источники в британском кабмине сообщила, что правительство Великобритании собирается в ближайшие недели признать ЧВК "Вагнер" террористической организацией. По их информации, власти Соединенного Королевства на протяжении месяцев готовили юридические обоснования включения ЧВК "Вагнер" в список террористических организаций с целью "оказания давления на Россию". Наделение ЧВК "Вагнер" соответствующим статусом сделает уголовным преступлением в Великобритании принадлежность к организации, посещение организуемых ею мероприятий, выражение ей своей поддержки или ношение ее символики.