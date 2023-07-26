Экс-разведчик США считает, что членство Финляндии в НАТО стало проблемой для страны

Скотт Риттер отметил, что Финляндия оказалась в невыгодном положении из-за того, что граничит с Россией

НЬЮ-ЙОРК, 26 июля. /ТАСС/. Присоединение Финляндии к НАТО создает проблемы для Хельсинки, а не для Москвы. С такой оценкой выступил бывший инспектор ООН по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения, экс-офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер в беседе с ведущим YouTube-канала Danny Haiphong.

"Финляндия присоединилась к альянсу и теперь открыто занимает враждебную позицию в отношении России. Фактически она предстала в качестве угрозы России, и Россия отвечает соответствующим образом", - подчеркнул Риттер, напомнив, что руководство РФ ранее приняло решение увеличить численность вооруженных сил страны до 1,5 млн военнослужащих, а также сформировать армейский корпус в Карелии. По словам Риттера, "расширение НАТО, призванное ослабить Россию, в действительности имело обратный эффект".

Экс-разведчик подчеркнул, что Россию и Финляндию разделяет граница протяженностью более 1,3 тыс. км. "Некоторые говорят, что это ставит Россию в невыгодное положение. На самом же деле это ставит в невыгодное положение страну, регулярная армия которой насчитывает всего 18 тыс. военнослужащих", - заключил он.

Швеция и Финляндия подали заявки на вхождение в состав Североатлантического альянса в мае 2022 года, однако процесс вступления заблокировала Турция, потребовав от них объявить террористическими курдские организации и выдать лиц, обвиняемых в терроризме или участии в попытке переворота в 2016 году. Парламент Турции 31 марта одобрил протокол о вхождении Финляндии в НАТО, страна стала членом альянса 4 апреля. Перед саммитом НАТО в Вильнюсе Турция согласилась снять вето на прием в НАТО Швеции. Стокгольм при этом обещал Анкаре не поддерживать организации, объявленные Турцией террористическими, и оказать ей всяческое содействие в вопросе евроинтеграции.

Российская сторона предупреждала, что очередное расширение НАТО приведет к ответным действиям Москвы.