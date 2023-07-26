Президент Гвинеи-Бисау прибыл на саммит в Петербург

Борт делегации африканской страны приземлился в аэропорту Пулково

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июля. /ТАСС/. Президент Гвинеи-Бисау, председатель Экономического сообщества стран Западной Африки Умару Сисоку Эмбало прибыл в Санкт-Петербург для участия в саммите Россия-Африка, передает корреспондент ТАСС.

Борт высокопоставленной делегации этой африканской страны приземлился в аэропорту Пулково.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече с председателем Национальной народной ассамблеи (парламент) Гвинеи-Бисау Сиприану Кассамой отметил, что Россия и Гвинея-Бисау должны "искать новые форматы взаимодействия". Африканский коллега в свою очередь указал, что в самые сложные моменты развития страны именно Советский Союз всегда помогал Гвинее-Бисау, а теперь помогает Россия. Он выразил заинтересованность руководства Гвинеи-Бисау в скорейшем выведении двустороннего сотрудничества на новый этап.

Второй саммит Россия - Африка пройдет в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним состоится экономический и гуманитарный форум. Мероприятие, как и в предыдущий раз, пройдет под девизом "За мир, безопасность и развитие". Организатором выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума.