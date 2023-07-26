26 июля, 02:28
Саммит Россия – Африка

Делегация Гвинеи во главе с министром иностранных дел прибыла на саммит в Петербурге

Россия ведет с республикой переговоры о развитии энергетического сотрудничества

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Делегация Гвинейской Республики во главе с министром иностранных дел и интеграции гвинейцев за рубежом Мориссандой Куйяте прибыла в среду в Санкт-Петербург для участия в саммите Россия - Африка. Борт с высокопоставленными представителями страны приземлился в аэропорту Пулково, передает корреспондент ТАСС.

Ранее стало известно, что Россия ведет с республикой переговоры о развитии энергетического сотрудничества. Как отмечали в Минэнерго РФ в июне, стороны считают перспективными направлениями строительство и эксплуатацию солнечных электростанций, а также развитие гидроэнергетики и геологоразведки. По словам замминистра энергетики РФ Сергея Молчанова, такие проекты могли бы способствовать установление взаимовыгодного партнерства между двумя государствами.

Второй саммит и экономический форум Россия - Африка запланированы на 27-28 июля в Санкт-Петербурге. Первый раз мероприятие прошло 22-24 октября 2019 года в Сочи под девизом "За мир, безопасность и развитие". 

Теги:
ГвинеяРоссияСанкт-ПетербургСаммит Россия – Африка
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