Делегация Джибути прибыла на саммит Россия - Африка в Санкт-Петербург

Ее возглавил министр энергетики страны Йонис Али Геди

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июля. /ТАСС/. Министр энергетики Джибути Йонис Али Геди во главе делегации страны прибыл в Санкт-Петербург для участия во втором саммите Россия - Африка, передает корреспондент ТАСС.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее по случаю 45-й годовщины установления дипломатических отношений государств выражал уверенность, что традиционно дружественные российско-джибутийские отношения будут и далее успешно развиваться. Представители двух стран, в частности, отмечали заинтересованность в расширении торгово-экономических и инвестиционных связей, включая реализацию в Джибути совместных проектов в областях энергетики, транспортной и логистической инфраструктуры и сельского хозяйства.

Развитие отношений РФ и Джибути, по словам Лаврова, также поможет укрепить безопасность на Африканском Роге.

Второй саммит и экономический форум Россия - Африка запланированы на 27-28 июля в Санкт-Петербурге. Первый раз мероприятие прошло 22-24 октября 2019 года в Сочи под девизом "За мир, безопасность и развитие".