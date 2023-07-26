Ван И заявил, что Глобальный Юг должен продвигать политические решения острых проблем

Развивающимся странам необходимо взять на себя ответственность за мир во всем мире и всеобщее развитие, считает глава канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам

ПЕКИН, 26 июля. /ТАСС/. Страны Глобального Юга обязаны способствовать политическому решению острых вопросов. Об этом во вторник вечером заявил глава канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И в Йоханнесбурге на полях заседания высоких представителей стран БРИКС, курирующих вопросы безопасности.

"[Необходимо] выступать за общую, комплексную, совместную и устойчивую концепцию безопасности, содействовать построению сбалансированной, эффективной и устойчивой архитектуры безопасности, уважать законные интересы безопасности всех стран, продвигать политические решения острых проблем и создавать [глобальное] сообщество безопасности человека", - приводит слова Ван И сайт китайского внешнеполитического ведомства.

Он отметил, что развивающиеся страны должны взять на себя ответственность за мир во всем мире и всеобщее развитие. Кроме того, Ван И призвал страны Глобального Юга ставить вопросы развития в центр международной повестки дня и защищать законное право стран на развитие.

Он также отметил важность поддержки таких путей развития стран, которые основаны на их собственных национальных условиях. "Необходимо уважать социальные системы, выбранные людьми всех стран", - добавил дипломат. "Выступайте против гегемонизма и силовой политики, поддерживайте активную роль ООН в международных делах", - сказал Ван И.

До участия в заседании высоких представителей стран БРИКС в ЮАР, которое прошло 24 и 25 июля, Ван И также посетил Нигерию и Кению. Из Йоханнесбурга куратор китайской дипломатии отправится в Турцию.

25 июля Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (парламент) снял с должности министра иностранных дел КНР Цинь Гана и вновь назначил на нее главу канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Коммунистической партии Китая, члена Политбюро Ван И.