В Казахстане утвердили план по противодействию теневой экономике до 2025 года

План предусматривают реализацию мер, направленных, в частности, на совершенствование налогового и таможенного администрирования, создание эффективной конкурентной среды

АСТАНА, 26 июля. /ТАСС/. Правительство Казахстана утвердило двухлетний план по борьбе с теневой экономикой, который также предусматривает меры по увеличению доли малого и среднего бизнеса в ВВП страны. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

"Правительство Казахстана утвердило комплексный план мероприятий по противодействию теневой экономике на 2023-2025 годы. К 2025 году планируется снизить теневой оборот в оптовой и розничной торговле до 5%. В 2022 году этот показатель составлял 6,7%. В сфере транспорта и складирования планируется достичь показателя 2,4% (2022 год - 3,2%)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что долю малого и среднего бизнеса в ВВП планируется увеличить с 36% в 2022 году до 37,5% в 2025 году.

План предусматривают в целом реализацию мер, направленных на совершенствование налогового и таможенного администрирования, создание эффективной конкурентной среды и распределения бюджета, защиту населения от нелегального бизнеса.

В 2021 году президент республики Касым-Жомарт Токаев поручил кабмину снизить объем теневой экономики до 15% к 2025 году. В апреле этого года глава Минфина сообщил, что реализуемые меры позволили за последние три года снизить долю теневой экономики в стране с 27% до 19,75% к ВВП и обеспечить серьезные дополнительные поступления в бюджет.