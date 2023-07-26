Япония рассчитывает на развитие конструктивных отношений с Китаем

Генсек кабмина Японии Хирокадзу Мацуно также выступил за поддержание двусторонних связей на всех уровнях

ТОКИО, 26 июля. /ТАСС/. Правительство Японии рассчитывает на построение конструктивных и стабильных отношений с Китаем и поддержание двусторонних связей на всех уровнях. Об этом заявил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно.

"Важно выстраивать конструктивные и стабильные отношения с Китаем на основе взаимных усилий. Мы хотели бы поддерживать тесное взаимодействие на всех уровнях", - сказал он в ответ на просьбу прокомментировать назначение нового главы МИД КНР.

Ранее агентство Kyodo сообщило, что Китай предложил Японии провести трехстороннюю встречу на высоком уровне с Республикой Корея. Стороны, как отмечалось, могут организовать переговоры на уровне заместителей министра и обсудить экономическое сотрудничество, а также вопросы экологии, включая сброс в океан очищенной от радиации воды с японской АЭС "Фукусима-1".

По мнению Японии, в случае позитивных итогов консультаций три страны смогут задуматься о проведении встречи глав внешнеполитических ведомств, а затем и встречи представителей руководства. Последний раз контакты на таком уровне проводились в 2019 году.